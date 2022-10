Karl Haljasmets ⟩ Tööstussektor vajab kriisis kindlust

Ettevõtetel on raske. Eriti muret tekitav on töötleva tööstuse olukord, mis on suurima käibe ja ekspordimahuga tegevusala Eestis – seal on hõivatuid ca 120 000 inimest ja tööstusharu moodustab umbes 60 protsenti Eesti ekspordist. 2022. aastal tööstustoodangu müük aeglustus ja pärast lühiajalist taastumist koroonakriisist on selle aasta juulis tööstustoodangu maht kahanenud pea kõigil töötleva tööstuse tegevusaladel. Suurima languse tegi puidutöötlemise ja metalltoodete tootmine, kus langus oli vastavalt 16 ja 12 protsenti. Languse põhjuseks on peamiselt kallitest energia- ja toormehindadest tulenev ekspordimahu vähenemine.