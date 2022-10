Jaak Madison ⟩ Kas Euroopa Liidule tähendab hidžaab siiani vabadust?

Euroopa Liidu mitmekesisuse kampaania. Tekst plakatil «Ilu on mitmekesisuses nagu hidžaab on vabadus» ja «Kui igav oleks maailm, kui kõik näeks välja ühesugused. Pühitse mitmekesisust ja austa hidžaabi»

Euroopa Liidule võiks Iraani sündmuste valguses kohale jõuda tõsiasi, et islamiriided on opresseerivad ega ei sobitu meie kultuuriruumi ning paluks mitte maksumaksja raha kulutada selleks, et kuulutada hidžaabi vabaduse sümboliks, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Jaak Madiosn (EKRE).