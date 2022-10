Jürgen Ligi ⟩ Kuidas ehitada endale Teist Eestit

Sotsiaalteadlased kiidavad, et nende partei reitingu tõus tuleb rahvale leitud õigetest sõnumitest. Faktikontrollijad samas kirjutavad, et see perekond on poliitika suurimad valevorstid. Nende edu tulemusena võib Eesti liikuda mineviku suunas, kirjutab riigikogu liige Jürgen Ligi (Reformierakond).