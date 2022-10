Aleksei Turovski ⟩ Paavianide tarkus lööb pahviks

Sugukond on väga suur, kuid pea kõikide liikide sotsiaalsele struktuurile on omane ­autoriteetsete vanemate emaste, nimelt vanaemade n-ö parlamentaarne ülemvõim. Just vanaemad – see aga ei pruugi tähendada, et nad on vanad, vaid seda, et neil on õnnestunud oma lastest kasvatada omakorda pädevad lapsevanemad – määravad kõrgematesse täideviivatesse ametitesse võimsad ja tõhusalt relvastatud (lõikava tagaservaga ülemised kihvad võivad olla üle 7 cm pikkused) isased. Näiteks on karupaaviani isased peaaegu järgu võrra suuremad kui emased, kaaludes kuni 55 kg.