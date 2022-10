Selgetel öödel taevas siravate tähtede valgus võib paljuski olla üksnes jälg juba olematusse hajunud tähtedelt. Nii hõlmamata on aegruumiline mõõtkava, kuhu vaatlejana ka ise kuulume. Kirjandusajalooski on tähti, mis kustunud sajandeid tagasi, kuid mille ühel hetkel avastatud kiirgusest on saanud kultuuriallikas, kirjutab kirjandusteadlane Rein Veidemann.