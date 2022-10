JUHTKIRI ⟩ Kolme slaavi rahva parimad pojad ja tütred said tunnustuse

Nobeli komitee üllatas saalomonliku otsusega, tõstes korraga esile kolme rahva parimad esindajad, kes on kõige järjekindlamalt seisnud inimõiguste kaitsel.

Bjaljatski asutatud inimõiguskeskusel Vjasna ja samuti rahupreemia pälvinud Memorialil on palju ühist. Memoriali mälutöö oli algselt muidugi laiema haardega kavandatud ja ideaalis pidanuks see viima Venemaa ajaloos toime pandud kuritegude teadvustamiseni ja lõpuks vaimse enesepuhastuseni. Nii see ei läinud, ehkki Memoriali roll inimõiguste kaitsel oli tohutu. Bjaljatski Vjasna keskendus rohkem jooksvatele inimõigusrikkumistele Aljaksandr Lukašenka juhitud Valgevenes.

Kolmest preemia pälvinust on Ukraina Kodanikuvabaduste Keskus ühelt poolt kõige paremas, aga teisalt kõige hirmsamas olukorras. Jah, nad saavad vabalt tegutseda. Aga nad peavad päevast päeva tegelema genotsiidiohvritega. Paljude tapetud, vägistatud ja ühishauda maetud kaaskodanike saatustega. See on psühholoogiliselt raske koorem.

Pole imestada, et keskuse juhi Oleksandra Matvõitšuki ühed esimesed sõnad preemia pälvimisest teada saades väljendasid nõuet viia Venemaa president Vladimir Putin rahvusvahelise tribunali ette. Loodame meiegi, et see aeg tuleb ja võimalikult kiirelt.