ANALÜÜS ⟩ Kadõrov või Prigožin - kes on Venemaa järgmine juht?

Kiiev asutas Moskva ning Kiievi volikogu selle otsuse demonstratiivselt ka tühistas. Paistab, et otsus Venemaa valitseja troonilt eemaldamise kohta tehti samuti Kiievis. Peale seda, kui Venemaa teatas Ukraina nelja oblasti annekteerimisest, tegi Ukraina vastukäigu. Otsusena vormistati ära, et Putiniga enam läbi ei räägita, küll ollakse valmis rääkima läbi järgmise Venemaa presidendiga. Tundub ehk alguses lihtsa ärplemisena, aga tegelikult kannab otsus kahte strateegilist eesmärki. Esiteks, et Ukrainas ei tekiks kellelgi kiusatust Putiniga läbirääkimisteks. Teiseks, aga märksa olulisemaks, on Moskvale suunatud sõnum. See sõnum on Venemaa eliidile – kui tahate praegusest olukorrast pääseda, siis teate mida tegema peate.