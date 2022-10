Urmas Salo ⟩ Millisena paistavad Vene sõjaväe mobilisatsioonid ajaloolises vaates

Venemaa diktaatori Vladimir Putini poolt 21. septembril välja kuulutatud mobilisatsioon on tekitanud Venemaal suurt segadust. Ehkki Putin rääkis osalisest mobilisatsioonist ja kaitseminister Sergei Šoigu esitas mobiliseeritavate arvuks 300 000, on välja pakutud ka arve üle ühe miljoni. Kahtlemata võib Venemaa vajadusel mobiliseerida ka miljoni või enamgi, kuid selleks on kindlasti vaja rohkem aega.

Venemaal pole ressursse korraga suurema hulga vastuvõtmiseks, relvastamiseks, varustamiseks ja väljaõpetamiseks. Sõjaväekomissariaadid saatsid kutseid välja rohkem kui mitmekordse varuga, kuid on selge, et kõik Venemaa noored, eriti suurlinnade elanikud ei soovi mogiliseeruda ehk minna hauda Putini eest (mogila vene keeles haud – toim). Mobilisatsiooni läbiviimisest on selgelt näha, et sõjaväekomissariaadid ja Vene sõjavägi polnud selleks valmis.