Tõnu Mertsina ⟩ Kas Eesti majandus on nüüd kriisidele vastupidavam?

Nii Eesti kui kogu maailma majanduskasv on aeglustumas ja selle väljavaade halveneb – see ei ole ilmselt enam kellelegi uudiseks. Kõik see toimub vaid kaks aastat pärast pandeemia põhjustatud šokki, mis viis maailmamajanduse langusesse. Paljud riigid ei ole veel täielikult taastunud pandeemia mõjudest, kui juba on saadud uus löök ja veel tugevam on tulemas. Euroala ja USA ostujuhtide indeksid näitavad juba nende majandusaktiivsuse vähenemist. Kui veel aasta esimesel poolel kasvas Euroopa Liidu majandus 4,9 protsenti ja Eesti majandus 2,4 protsenti, siis teine poolaasta tuleb kindlasti kehvem.