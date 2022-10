JUHTKIRI ⟩ Impeeriumimeelsete mõju Eestile tuleb vähendada

Tänane Postimees kirjutab, et kui Isamaa ja Reformierakond on kaldumas Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmise poole (peaminister Kaja Kallas on küll varem öelnud, et praeguse koalitsiooniga seda ei juhtu), siis sotsid seda plaani heaks kiitma ei kipu. Sotside arvates rikuks Vene kodanikelt kohalikel valimistel valimisõiguse äravõtmine põhiseadust.

Samas on selge, et Vene kodanike valimisõigus kohalikel valimistel on ka poliitiline, mitte üksnes õiguslik küsimus. Kui riigikogu valitsuserakonnad jõuaksid poliitilise kokkuleppeni, näitaks see ühtset poliitilist tahet, mida Ukraina sõja ajal on Eestile hädasti vaja.

Sest küsimus pole üksnes põhiseaduses, millega tuleb arvestada, vaid ka asjaolus, et Ukraina sõda muutis nii sise- kui ka välispoliitilist konteksti kardinaalselt. Vene kodanikuks olemine tähendab, et selle inimese esmane lojaalsus kuulub meile vaenulikule agressorriigile. Lisaks annab Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmine ka motivatsiooni omandada Eesti kodakondsus ja saada niiviisi õigus oma kodukandi ja riigi asju otsustada.

Vene kodakondsus Eestis, mis on Venemaa retoorika järgi osa kollektiivsest läänest, tähendab automaatselt aga negatiivset märki. Lisaks sellele läheb Vene kodanike valimisõigus vastuollu Eesti viisapoliitikaga, mille järgi Vene kodanikest turiste riiki ei lasta. Ometi saavad Vene kodanikud osaleda kohalikel valimistel.