Rein Raudsalu ⟩ Vaht Estonia komandosillal ei saanud näha visiiri eraldumist

On muidugi kena, et Vello Mäss peab Estonia huku uurimise lõpparuandes toodud põhjusi paikapidavaiks. Kuid ta tunneb muret, et lõpparuande on merendusspetsialistid kirjutanud «tädi Maalile» raskesti arusaadavas keeles. See ametlik dokument saabki aga olla koostatud vaid erialatermineid kasutades. Kahjuks on tõde, et igat masti tõlgendajad on nii omast fantaasiast kui ka dokumenti kuritahtlikult väänates suutnud üllitada kuhjaga vandenõuteooriaid, viies tavakodaniku segadusse. Neid lugedes jääb vahel mulje, et uurimiskomisjoni liikmed ongi laevahukus süüdi. Kahjuks on merevõõraste selgituste ja arutelude seas ka mõned Vello Mässi poolt sõnastatud. Soomuslaeva Russalka huku võrdlemine Estonia hukuga ja heietused selle ümber (kusjuures Mäss näib teadvat, mida mõtles ja mis otsused tegi Russalka komandör) tunduvad lihtsalt heietusena.