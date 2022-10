Garri Raagmaa ⟩ Eesti haldusmudel triivib Põhjamaadest eemale

Mida enam omavalitsusi, seda vähem kohalikku võimu. Väikesed ei jaksa keskvalitsusele vastu panna. Indoneesias on aga neli ja Prantsusmaal lausa viis haldustasandit, kus lisaks kommuunidele on omavalitsuslikud ka regioonid ja departemangud. Need suudavad juba Macroniga veidi vaielda.

Eestis on 1990ndatest arvatud, et piisab ühest haldustasemest. Paraku ei adu keskvalitsuse ametnik Viru ja Võru olusid ja teeb otsuseid selle põhjal, mis superministeeriumi tornist paistab. On korraldatud ametnike välitöid ja neist on kindlasti ka abi olnud, kuid kohalike muredest sõidetakse ikka üle.