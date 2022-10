Kuldar Kesküla ⟩ Kaitseväe luurevõimekus tuleb kiirelt taastada

Kaitseväe luurevõimekus on puudulikult eksisteerinud alates 2007 luureskandaali käigus läbi viidud «kägistamisest». 2008. aastal riigikogus vastu võetud kaitseväe korralduse seadus jättis kaitseväeluure teostamiseks väga piiratud, kohati naeruväärsed võimalused. Vahepealsete aastate jooksul on kaitseväele tükikeste kaupa luurealaseid õigusi lisatud, kuid see kõik on väga vähe võrreldes selle ulatusega, mis peaks kaitseväel oma ülesannete täitmiseks olema. Üheks peamiseks puuduseks on siin sõjalise vastuluure teostamise õiguse puudumine, ilma milleta ei saa olla tegemist täiemahulise kaitseväe luurevõimekusega, mida Eesti praeguses julgeolekuolukorras ja võimalikus tulevases sõjas vajab.