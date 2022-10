JUHTKIRI ⟩ Eesti kooliga minnakse nüüd ainult edasi. Otsustavalt!

Kui näiteks Tartu Ülikooli Narva kolledži lõpetaja keeletase pole piisav, et eestikeelses koolis õpetajana toime tulla, siis suunatakse üliõpilane eestikeelsesse keelekeskkonda praktikale, kuni tase on piisav. Me räägime edaspidi probleemide ­lahendamisest, mitte sellest, miks ühte või teist küsimust ei saa lahendada.

See ei tähenda üksnes suurt tööd õpetajaskonna ettevalmistamisel, vaid ka ennetavat tegelemist perede ja lapsevanemate võimalike hirmude hajutamiseks. Meil on selleks häid argumente, sest Eesti hariduse kvaliteet on maailma võrdluses väga heal järjel ning eestikeelne haridus võrrelduna Eestis seni antava venekeelse haridusega on omakorda märgatavalt parem.

Muu hulgas vajab jõulist mõtestamist olukord, kus Eestisse on lühikese aja jooksul saabunud kümneid tuhandeid Ukraina sõjapõgenikke, kellest ilmselt paljud jäävad siia pikaks ajaks. Valitsus, kõik omavalitsused, koolid ja õpetajad peavad andma selge sõnumi: Eesti on riik, kus haridus on eestikeelne. Ja Eesti ei ole riik, kus on võimalik läbi saada vene keelega, kui see peaks tunduma kellelegi lihtsam või harjumuspärasem.