Piotr Buras ⟩ Ukraina vajab Euroopa Liidult enamat kui lihtsalt poliitiline kogukond

Emmanuel Macroni poolt mais käivitatud Euroopa poliitilise kogukonna idee hakkab ilmet võtma. Macron tahab luua poliitilise koordineerimise platvormi Euroopa Liidu riikide ja nende naabrite vahel. Prantsuse presidendi arvates võiks see olla õige samm, et stabiliseerida meie naabrust Venemaa sõja ja selle tagajärjel Ukrainale ja Moldovale antud Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse kontekstis. Eesmärk oleks anda kandidaatriikidele enne nende ametlikku ühinemist tunne, et nad kuuluvad Euroopa hulka.

Macroni algatusel põhinev mitteametlik juhtide tippkohtumine toimub 6. oktoobril Prahas, kus Tšehhi vabariik on hetkel Euroopa Liidu eesistujariik. Euroopa Liit on kaasanud 44 riiki, nende hulgas Ühendkuningriik, Iisrael, Türgi ja Euroopa Liidu kandidaatriigid. Esialgsed vastuväited Macroni algatusele, mida paljud pidasid järjekordseks katseks aeglustada tulevast Euroopa Liiduga ühinemist, on suures osas kadunud, kuid tundub, et latt on siiski üsna madalale seatud. Ühe Praha diplomaadi sõnul peaks tippkohtumine saatma positiivse signaali selles tormilises olukorras. See on kindlasti pingutust väärt. Kui Euroopa Liit tahab aga täita geopoliitilist vastutust naabruskonnas, peaks ta pigem investeerima laienemisprotsessi kui uute tippkohtumisvormide väljatöötamisse.