Lauri Vahtre ⟩ Meie riiklik muinsuskaitse ei tea laias maailmas toimunud paradigmamuutusest mitte midagi

See juhtum illustreerib hiilgavalt olukorda, mis valitses nõukogude ajal ja mille kohta öeldi, meil täidetakse saksa täpsusega ajuvabu vene seadusi. Kõigepealt sai kantsler maha otsese valega, väites, et Veneetsia harta käsib lõpetada taastamise seal, kus algab «võltsing». Seda sõna harta ei kasuta, vaid öeldakse, et restaureerimine lõppegu seal, kus algab oletus. See on oluline vahe. Viljandi ordulinnuse puhul on meil tõesti vaid oletused ja seal Pakosta rääkiski vaid arutelu võimalikkusest, kuid Narva vanalinna kohta on olemas sadu fotosid ja hoonete plaane, täpseid ülesjoonistusi ja lõpuks oma meetrikõrgused alusmüürid maa sees. Nende hoonete taastamine ei käiks «oletamisi», vaid täie teadmisega.