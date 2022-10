Toomas Alatalu ⟩ Kas Putin lahkub nagu Hruštšov!?

Loodetavasti leidub neid, kes lugesid minu analüüsi «Putin lahkub nagu Mao Zedong» (PM, 22. mai 2022), kus väitsin, et lähiümbrus ehk jõustruktuuride ladvik hoiab teda ametis lõpuni ehk siis surmani, nagu see sündis Hiina suure tüürimehega. Tol hetkel oli initsiatiiv rindel Vene vägede poolel, pooled olid kõnelusi pidanud, Putin just võõrustanud Kremlis ühise sõjalise organisatsiooni viit kaasjuhti ja optimistina tuli arvestada parimaga, s.t rahu suunas liikumisega.