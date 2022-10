JUHTKIRI ⟩ Verega segatud kütuseäri Eestis teenib Kremli klanni huve

Kas võib keegi enam arvata, et Vene kütuseekspordi puhul oli tegemist ausa ettevõtlusega, kui kogu see tööstusharu allub Kremli kuritegelikule klannile, kes vajadusel ei löö millegi ees risti ette. Parim tõestus sellele on rohkem kui tosin Vene oligarhi ja ettevõtete tippjuhti, kes on selle aasta jooksul aknast surnuks kukkunud.

Ometi leidub ettevõtteid, kes jätkavad Venemaaga äritegevust, vahendades fossiilkütuseid Venemaalt välja, mistõttu teenis Venemaa vaatamata lääne kehtestatud sanktsioonidele Ukraina sõja esimese kuue kuu jooksul energiakandjate ekspordist 158 miljardit eurot. Vene naftasaaduste vahendajaid leidub ka Eestis.

Tänases lehes on põhjalik analüüs selle kohta, kuidas Vene kütuseäri õitseb Eestis edasi sõjale vaatamata, ja pakub viise ka sanktsioonidest möödahiilimiseks. Võtmeküsimuseks on võimalus tarnida Venemaalt erinevaid naftatooteid, millest ükski iseenesest ei kuulu sanktsioonide alla, kuid millest on võimalik kokku segada sanktsioonide alla kuuluvaid mootorikütuseid nagu diisel või bensiin.