Mari Klein ⟩ Komandeeringureeglid on liiga jäigad ja kliimavaenulikud

Pole saladus, et enamasti katab koolituskäigule või rahvusvahelisele kohtumisele komandeeritava sõidukulud lähetav või kutsuv organisatsioon. Ehk veidi vähem teada on, et seda tehakse valdavalt vaid juhul, kui kulude kompenseerimiseks esitatakse edasi-tagasisõidu pilet, mille kuupäevad klapivad täpselt konverentsi toimumise ajaga.

Kui aga juhtub nii, et töötaja tahaks näiteks mõne kaugema sõidu puhul konverentsi järel võtta välja puhkust, et jääda põnevasse paika kauemaks, või veeta sihtkohas enne aega omal kulul sinna saabunud perega ehk ühendada meeldiv ja kasulik, kandes lisakulud ise, tekib raamatupidamislikult nii palju probleeme, et parem on seda vältida ja välistada.