Kaire Uusen ⟩ Kust tulevad nõukogulikud hüüdlaused?

Välismaalane, kes käis Narvas esimest korda 1996. aastal, nägi hiljuti meedias hüüdlauset stiilis «Narvast on saanud tõeline Eesti linn». Mis see tähendab? küsis ta. Kas seni polnudki või kas elanikke, keda ta aastaid tagasi Narvas kohtas, seal enam ei ole? Kui vastasin, et kõik on endine, ei mõistnud ta, miks selline loosung.