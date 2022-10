MAA JA RAHVAS ⟩ Lauri Vahtre: Õpetaja pole pelgalt haridusteenuse pakkuja

Õpetaja maine langus ei alga palgast, vaid palju kaugemalt. Palka tuleb muidugi tõsta, seda nagunii, siin pole mingit kaksipidi arvamist, aga tegeleda tuleks ka selle kaugemaga. Pedagoogika tuuma moodustab see, et õpetaja ütleb, kuidas on, ja õpilane jätab meelde. Loba sellest, et õpetaja peab esitama palju tõdesid, millest õpilane ise valib – see ongi vaid loba. Õpetaja asi on omada teadmisi ja neid edasi anda. Ka seda, et me mõnda asja kindlalt ei tea või et siin vaieldakse. Kuid mitte seda, et soovijad võivad maakera lamedaks pidada. Sellisel õpetajal ei saagi autoriteeti olla.