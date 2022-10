MAA JA RAHVAS ⟩ Madis Somelar: Õpetajad hakkavad jaanuaris saama endiselt väiksemat tasu kui aasta eest

Madis Somelari jaoks on õpetajatöö lahutamatuks osaks ka klassi juhatamine.

Õpetajaamet pole üksnes amet, vaid ka kirg ja kutsumus terveks eluks. See tähendab suurt vaeva, aga ka suurt rõõmu. Rääkida selle juures töötasust võib tunduda kohatu, kuid nii see siiski ei ole. Palgast ei tule üksnes rääkida, seda on vaja tõsta, kusjuures otsustavalt, leiab Tallinna Reaalkooli õpetaja ja õppealajuhataja Madis Somelar.