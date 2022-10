Vahur Laiapea ⟩ Putini trollid asuvad Dostojevski eeskujul väljaspool tõde

Troll on mitmesuguste inimesesarnaste olendite ühisnimetus skandinaavia mütoloogias. Troll on kasvult kääbus või hiiglane, iseloomult ohtlik, rumal, samas heatahtlik ja lausa naiivne. Mõnikord on trollidel maagilisi võimeid, näiteks võib troll muunduda neiuks. Enamasti on trollid inetud, räpakad, karvased, krimpsus näoga ning igivanad, kirjutab Vahur Laiapea.