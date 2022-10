Edward Lucas ⟩ Venemaa hakkab sõda kaotama. Olge valmis tagajärgedeks

Selline on kohtuotsus pärast seitse kuud kestnud kõige verisemat ja hävitavamat sõda, mis on alates 1945. aastast Euroopat tabanud. Ukraina armee on juba Vene armeest suurem ja tõhusam ning muutub iga päevaga tugevamaks. Kremli relvajõud lagunevad meie silme all halvast juhtimisest, vigasest planeerimisest ja viletsast logistikast demoraliseerituna (sõna otseses mõttes).