Tõnis Lukas ⟩ Ärge seekord eestikeelsele haridusele enam pidurit tõmmake!

Eestis on tahetud asju ikka pragmaatiliselt ajada. Mitmele senisele valitsuskoalitsioonile on tundunud praktiline jätkata venekeelset paralleelset haridussüsteemi eestikeelse kõrval. Mitmel korral valitsuses olles on Isamaa suutnud läbi viia vähemasti gümnaasiumide eesti õppekeelele üleviimise, millega partnerid lõpuks kaasa tulid. Kahjuks on kogu üldise eestikeelse lasteaia ja kooli sisseseadmine olnud mitmele poliitilisele jõule Eestis seni liig.

Nüüd on aga kokku tulnud koalitsioonivalitsus, kellega on see samm lõpuks võimalik ära teha. Ja kuigi eesmärk ise ja selle elluviimise kiire tempo tunduvad osale hindajatest liiga idealistlikuna, on see siiski väga praktiline samm. Eriti nüüd, kui Venemaa julma agressiooni ajal Ukrainas, kus see autoritaarne riik näitab selgelt, et ei pea miskiks teiste rahvaste enesemääramise õigust ning püüab ässitada oma rahvast naabritele kallale, levitades venekeelses inforuumis marušovinistlikke seisukohti, näeme meie, et tuleb tegutseda konkreetselt ja luua oma riigi territooriumil eeldused ühtseks info- ja kultuuriruumiks, võttes ära võimaluse Venemaa lõhestustegevuseks.