Raivo Vare ⟩ Putin tõstis tuumašantaaži taset veelgi

Ka meeleheitlik Nord Streami mõlema haru kõigi nelja gaasitoru ründamine ei ehmatanud eurooplasi piisavalt ning ei andnud Kremli peremehele nii ihaldatud jõupositsiooni sundimaks läänt survestama Kiievit, et too nõustuks läbirääkimistega. Vastupidi, president Zelenskõi ütles selgelt välja, et kui läbirääkimised, siis igal juhul ilma Putinita. Aga too ju sellist asja küll ei saa välja kannatada.

Seepärast pole midagi imestada, et rahulolematu Putin tõstis käimasolevas geostrateegilises mängus veelkord panuseid. Kuivõrd ruumi selleks jääb üha vähemaks, pidigi uus käik tulema ikka sealt, kust Kreml ja Putini kamarilja on ammutanud oma bravaadot juba pikka aega – tuumaähvardusest. Seni pole see nende arvates läänt piisavalt hirmutanud, järelikult tuli astuda järgmine samm. Merele läks strateegiline tuumaallveelaev «Belgorod», et väidetavasti katsetada Kara meres uut Moskva kiidetud «viimsepäevarelva» – tuumaallveetorpeedot «Poseidon», mille eesmärgiks on USA Idaranniku asumite hävitamine nn tuumatsunamiga, mille torpeedo esile kutsub. Tegu on selge demonstratsioonesinemisega lääne jaoks.