Erkki Bahovski ⟩ Elon Muski naiivne rahulootus ei vii kuhugi

Siiski: enne, kui hakata Muski kasulikuks idioodiks või Kremli sabarakuks sõimama, tuleb meenutada, et ta andis ukrainlaste kasutada oma Starlinki satelliitsüsteemi, mis hoiab üleval Ukraina sõjalist kommunikatsiooni. Ajakiri Wired tsiteeris juunis Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid, kelle sõnul «on ta tõesti tänulik Starlinki toetusele». Nüüd aga teatas Zelenskõi vastuseks Muski viimasele säutsule, et teeb oma gallupi küsimusega, kas vastajatele meeldib see Musk, kes toetab Ukrainat, või see, kes toetab Venemaad.