Juhtkiri ⟩ Ei saa siin peatuda, nüüd ainult edasi!

Ukraina on vääramatul võidulainel, kuid sõdida tuleb ka talvistes tingimustes. Andke oma panus talviste vormiriiete soetamiseks Ukraina kangelastele. Kuni Ukraina on lõplikult vaba!

Nii nagu lahingus on vaja otsustavalt kasutada ära esimese edu loodud kiirendust, et külvata vastase ridades segadust, mis saab aluseks uuele edule, nii tuleb ka praegu suurendada igakülgset toetust Ukrainale hoo ja ulatusega, mida pole veel nähtud. Venemaa võib ju püüda mobiliseerida vastu tahtmist miljon tõrksat meest, kuid vaba maailm saab sellele vastu panna miljonite ja miljonite inimeste reaalse toetuse Ukrainale.

Ukraina on vääramatul võidulainel, kuid vabastada tuleb veel 116 000 ruutkilomeetrit, mis on rohkem kui Eesti ja Läti territoorium kokku. Isegi parimal juhul ei juhtu see paari kuuga. Sõdida tuleb ka talvistes tingimustes. Ja kes peab võitlema külmaga, ei saa võidelda vaenlasega.

Just sel põhjusel koguvad MTÜ Slava Ukraini, IT-ettevõte Solutional ja Postimees raha, et toota ja annetada Ukrainas võitlevatele sõduritele talvised vormiriided. Eile tegi annetuse üle 600 inimese ja ligi pool vajaminevast 400 000 eurost on koos.