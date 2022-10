Rainer Kattel ⟩ Kuidas Eesti maksusüsteemi reformida?

Nagu Eesti toetavad pea kõik teisedki Euroopa riigid ühel või teisel moel tarbijaid ja ettevõtjaid kõrgete energiahindadega hakkama saamisel. Ükskõik, mis meetmeid valitsused ei kasuta, sisuliselt kõik kaetakse uute laenudega. Kuigi need märkimisväärsed toetusmeetmed peaksid oluliselt pidurdama energiahindu ning ühtlasi ka inflatsiooni, muutub majanduskriis üha reaalsemaks. Nii on möödunud paari nädalaga sagenenud märgid sellest, et näiteks Saksamaa, Itaalia kui ka Suurbritannia on juba majanduskriisis. Kriisid sunnivad poliitikuid radikaalsetele otsustele. Lähikuudel ootab Euroopa poliitikuid ees üha süvenev debatt riigi võlakoormuse ja maksude üle.

Euroopa Komisjon on paarkümmend aastat olnud väga konservatiivsel seisukohal riigi võlakoormuse suhtes. Teatavasti piiravad mitmesugused kokkulepped valitsuste iga-aastast laenamist ning samuti pikaaegseid laenukohustusi. Pandeemia, sõda ja inflatsioon on kõik need reeglid uppi löönud ja näidanud, et sisuliselt kõik Euroopa Liidu fiskaalreeglid on olnud lihtsalt meelevaldsed kokkulepped. Tuleb välja, et reegel, mille järgi valitsuse eelarvetasakaal ei tohiks olla aastas enam kui kolm protsenti miinuses, ei ole mingisugune loodus- või füüsikaseadus, vaid lihtsalt suvaline arv. Eelarvedefitsiidi piiriks võiks sama hästi olla kaks või viis protsenti.