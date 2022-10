André Küüsvek ja Werner Hoyer ⟩ Venemaa invasioon näitab, kui tähtis on kaitsta energia varustuskindlust

Energiatõhusust – nii tööstuses kui ka kodudes – ja taastuvenergia tootmist tuleb suurendada kohe. Tööstussektor on suutnud gaasitarbimist vähendada kiiremini, kui loodeti, ja paljudel riikidel on plaanis hulk taastuvenergiaprojekte ja võrguühendusi, mis ootavad elluviimist. Mida rohkem investeerime täna puhtasse energiasse, seda vähem soojendame planeeti ja seda vähem sõltume tulevikus ebausaldusväärsete või lausa pahatahtlike tarnijate energiaimpordist.

Kuigi me kõik teame, et taastuvenergia on pikaajalises perspektiivis kliimamuutustega võitlemise võti, on see oluline osa ka praeguste probleemide lahendamisel. Peame oma energiaalase vastupanuvõime kestlikul viisil üles ehitama.