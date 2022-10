Ülle Ernits ⟩ Kodulähedane erialaõpe suurendab kohalike inimeste rahulolu

Mõni aeg hiljem ei olnud praktilise töö praktikaks arvestamine enam õppijakeskses õppetöös piisav ja hakkasime üle vaatama õppetöö korraldust. Põhjuseks oli aina kasvav vajadus tervishoiutöötajate järele. Õppijate oskusi vajati juba õppimise ajal ja meie soov oli olla õppijakesksem õppeasutus. Lisaks muutus õppija profiil – üha enam asusid ja asuvad ka nüüd meile õppima elu- ja töökogemusega inimesed, keda me ka väga ootame. Võtsime arvesse, et enamik meie õppijatest töötab, et paljudel on pered, harrastused, et nad elavad Eesti eri piirkondades – kuni jõudsime tsükliõppeni.