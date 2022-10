Heiti Talvik ⟩ Pikem ajateenistus on vajalik hind, mida Eesti peab maksma

Kaitseväe juhataja Martin Herem ütles neil päevil, et ajateenistust oleks vaja pikendada 12 kuuni. Selle põhjuseks on asjaolu, et peagi saabuvad kaitseväe käsutusse uued relvasüsteemid, mis vajavad nii eriväljaõppega spetsialiste kui ka lihtsalt täiendavat inimressurssi nende pidevas lahinguvalmiduses hoidmiseks.