JAANUS RAHUMÄGI ⟩ Läänemere turvalisust ei saa võtta enam enesestmõistetavana

Õhku lastud Nord Streami gaasitorud avasid Euroopa jaoks Ukraina sõjas uue lehekülje. Peamiselt selles, et pilgud ja mõtted pöördusid kohe Ukrainalt Euroopa sisehoovi ehk Läänemerele. Oli selle diversiooni eesmärk, mis tahes, tulemus on see, et mure oma julgeoleku pärast jõudis Euroopale lähemale. Oleks lihtsameelne takerduda uute võimalike rünnakute ootel vaid gaasitorudele ja Norra gaasiplatvormide kasvanud riskidesse. Risk kogu kütusetransiidi tarneahelale tervikuna on kasvanud. Keegi ei arvanud, et Nord Stream õhku lastakse. Täna oleks ebamõistlik eeldada, et muud gaasi ja nafta transpordivahendid on riski alt väljas.