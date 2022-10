JUHTKIRI ⟩ Läti poliitika vereringe on kiirem kui Eestis

Krišjānis Kariņši jätkamine peaministrina paistab üpris kindel. Siiski oli Kariņši tõus peaministriks ligi neli aastat tagasi väike ime, sest siis oli Uus Ühtsus vaid väikse varuga viieprotsendilise valimiskünnise ületanud. Keegi teine ei suutnud valitsust moodustada.

Küllap nõuavad kriisid teistsuguseid isikuomadusi kui rahulik aeg ning mõneti on Kariņš just koroonataudi ja Vene agressioonisõja tõttu muutunud mitme partei koalitsiooni eesotsas Läti stabiilsuse käilakujuks. Maailma uudistekanalid rõhutasid tema võidu puhul, et Lätis jätkab senine peaminister, kes koos Eesti ja Leeduga hoiab tugevat joont Ukraina toetuseks.

Kui aga üks senine partner jääb ülinapilt alla valimiskünnise, on Kariņši ülesanne raskem.

Kui Eestis on kurdetud poliitilise maastiku suletuse ja erakonnakartelli kujunemise üle, siis Läti poliitika on olnud muutustele palju avatum. Valimiste järel vahetub seimi koosseisust umbes kaks kolmandikku – olukord, mis Eestis on üsna tundmatu. Muutused on poliitikas vajalikud, aga nii suur uuenemine tekitab ka probleeme.

