Erkki Bahovski ⟩ Ukraina sõda paljastas soovmõtlemise Venemaa osas

Lisaks leidus nii siin- kui sealpool piiri kriitikuid, kelle arvates ei suutvat me Venemaad piisavalt analüüsida, sest meie mõttekojad on lääne omadega võrreldes väikesed. Rääkimata võrdlusest lääne meediaga, kel on alalised korrespondendid Venemaal.