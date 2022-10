Ilmar Raag ⟩ Talv muutub sõja kaalukeeleks

Nüüd, pärast 21. septembri mobilisatsiooniteadet on Putin veel kord kinnitanud suunda, et Venemaa pigem tõstab panuseid kui et nõustub lahendusega, mida võiks tõlgendada kaotusena. Mobilisatsioon ei ole neil alanud hästi. On palju uudiseid protestidest Venemaal, aga samas ei tea me täpselt, kui suur on siiski mobiliseeritute hulk. Võrdluseks meenutame, et USAs oli Vietnami sõja ajal samuti umbes 500 000 meest, kes keeldusid sõtta minemast. Aga sõda kestis sellest hoolimata mitu aastat. Igal juhul on toimunud eskalatsioon ja järjekordne ületatud Rubicon on pannud jätkustsenaariumitele selged uued piirid.