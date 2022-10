Kalle Laanet ⟩ Ja ärkas ja tõusis USA, Ramsteini koalitsioon astus Putini Venemaa vastu

Gruusiat ründas Vene armee ettekäändega kaitsta osseete ja Osseetias elavaid venelasi väidetava Gruusia genotsiidi eest. Kui nüüd hinnata praktiliselt sama põhjendust Ukraina kontekstis – et ukrainlastest natsid ja fašistid olid otseseks ohuks Ukrainas elavatele kaasmaalastele – venelastele –, siis peaks mõtlevasse pähe viimaks ometi tulema mõte, et vast oli 14 aastat tagasi tegemist samuti Venemaa agressiooniga naabermaa vastu. Mitte mõte, et «mine tea, mis nad seal omavahel madistavad».