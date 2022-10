Liisa Pakosta ⟩ Kas muinsuste kasutamine hävitab kultuuripärandit?

Toome varemete väärtuse üle vaidlust pole, siin on kõik õnneks ühel nõul. Aga meil on ka pärandit, mille väärtuse üle vaieldakse kasvõi malk maast püsti. Näiteks kui monument on ühtedele armas, aga teistele tekitab õõva, siis seda nimetatakse vastuoluliseks pärandiks. Moodsat muinsuskaitset suunava Faro konventsiooni järgi peavad riigid pakkuma lausa lepitusmenetlust, et vastuoluline pärand rusikaid taskusse ei jätaks. Samas ei näe rahvusvaheline arusaam muinsuskaitsest kuidagi ette ajalootraumade või -valede kultuuri parimaks osaks arvamist. Iga väärtusotsus tehakse ikkagi kohapeal, arvestades tähenduste ja muutuva ajaga.