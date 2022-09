AK kirjanduskool ⟩ Kuidas Theodor Luts «Kevadet» müüs

Kas usute, et Oskar Lutsu «Kevade» on tänaseks juba enam kui sajandi jagu vana koolilugu? Kui Luts otsustas kirja panna mälupildid lapsepõlvest, ei osanud ta muidugi aimata, et rahvas need kohe omaks võtab. Veel enam, mitmele põlvkonnale kujunes neist eestlaste ühine lapsepõlvelugu, kirjutab kirjanduskriitik ja emakeeleõpetaja Külliki Kuusk