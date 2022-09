Erkki Koort ⟩ Kindrali ajateenistuse plaanil on üks strateegiline nõrkus

Aastaid tagasi osalesin ühel koosolekul, kus toonane kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots teatas, et mingit juttu ajateenistuse kaotamisest olla ei tohi. Küsimuse peale, miks ta seda räägib, sest keegi ei plaani kaotamist, põrutas kindal: räägin, et kellelgi ei tuleks mõttessegi. Toona ei arutanud tõesti enam keegi ajateenistuse kaotamise üle ning praegu on ajateenistuse taastanud või taastavad kõik meie naabrid, viimati Läti.