ANALÜÜS ⟩ Augud Nord Streamis on Ukraina annekteerimise katteoperatsiooniks

Vaatamata mitmete huvigruppide osutamisele, ei lasknud Eesti Vabariik gaasitoru ehitada meie randade lähedale ning samuti ei lubatud kasutada ehitusel meie sadamaid. Ilmselt ei ole just üleliia teada fakt, et Nord Steam 2 gaasijuhe läheb merre Tartu rahu järgi Eestile kuuluvalt territooriumilt. Seega ei saa väita, et meil pole selle toruga territoriaalsuse mõttes üldse puutumust.