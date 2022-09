Tõnu Tannberg ⟩ Vene impeeriumiihalus on sügav, aga kaotus Ukrainale kainestab

Mõni kuu tagasi antud intervjuus võttis praeguse Venemaa ühiskonna imperiaalse palge tabavalt kokku Riikliku Ermitaaži direktor Mihhail Piotrovski: «Ka suhtumine sõjategevusse ei ole nii ühene. Sõda on ühest küljest veri ja tapmine, kuid teisest küljest on see inimeste enesekehtestamine, rahvuse enesekehtestamine. Iga inimene tahab end kehtestada. Ja oma suhtumises sõjasse nad kahtlemata ennast kehtestavad. Meid kõiki on kasvatatud impeeriumi traditsioonis ja impeerium ühendab paljusid rahvaid, liidab inimesed kokku, leides asju, mis on kõigile ühised ja olulised.»