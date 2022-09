Marek Strandberg ⟩ Gaasipokker Läänemerel paljastab patoloogilise valemängija

Mõned vast mäletavad president Joe Bideni veebruarikuist ähvardust, et neil on vahendeid Nord Stream 2 seisma panekuks. See oli veel enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Loomulikult mäletab seda ka diktaator Putin. Nüüd on Venemaa teada andnud, et kutsub Nord Streami plahvatuste asjus kokku ÜRO Julgeolekunõukogu. No muidugi: vaadake, see seal lombi taga lubas, ja näete, mis tegi. Mulle jääb mulje, et see Vene khaan on pigem nagu liftitäie rahva hulgas kõhutuult lasknu, kes esimesena küsib: «Kes peeretas?»