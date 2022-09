Olen õpetajana töötanud juba hea hulga aastaid ja töötan jätkuvalt. On tore, kui ühiskonnas teadvustatakse meie töö vajalikkust, eriti tore on muidugi see, kui sellele lisandub ka palga tõus. Praegu on õpetajaametist palju juttu ning lugusid sellest, miks noored ei taha koolis töötada või sealt kiiresti lahkuvad, saan meediast lugeda kogu aeg. On lisandunud mure ka õpetajate järelkasvu pärast.