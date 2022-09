Järgmise nädala kolmapäeval tähistatakse järjekordset õpetajate päeva. Tänavu on aga isegi pikaaegsed pedagoogid öelnud, et sellist avalikkuse tähelepanu haridusvaldkonnale nemad ei mäleta. See tähelepanu on peaasjalikult olnud süngetest toonidest kantud: et raha on vähe, aga eriti kitsas on inimestega; et tulevik on tume ja tagatipuks räägitakse veel ka kriisist. Tõepoolest, parandamisruumi on palju, ent siiski tahab käesolev Fookus ka mõnel valguskiirel olukorrale paista lasta.