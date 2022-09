Jonatan Vseviov ⟩ Kes murdub Ukraina sõjas?

See sõda on oma olemuselt strateegiline. Jah, lahingud toimuvad vahetult Ukraina territooriumil. Aga strateegilises vastasseisus on kaugelt enam ja olulisemaid tegureid, mis võimaldab lihtsustada ja üldistada, et otsustavaks saab see, kelle tahe ja suutlikkus valitud kursil püsida esimesena murdub. Tahe ja suutlikkus on loomulikult mõjutatud sellest, kuidas lahinguväljal läheb, aga see ei ole ainus tegur, mis määrab.