Postimees rikkus head ajakirjandustava

ATG Bussipark OÜ kaebas Pressinõukogule, et uudis sisaldab Transpordi Ametiühingu poolt edastatud kontrollimata ja ebaõiget infot. Kaebaja ei ole rahul, et neilt kommentaari ei küsitud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et uudises on esitatud Transpordi Ametiühingu hinnangud olukorrale bussijuhtide töötasu arvestamisel. Leht lisas, et hinnangud on üldsõnalised ja umbisikulised ja ühtegi teist osapoolt välja ei toodud. Leht selgitas, et Atko Gruppi ei ole uudises kordagi mainitud.