Marion Teder ⟩ 40 miljonit eurot hoolekandesse või ainult hooldekodudesse?

Igat perekonda Eesti riigis mõjutab viimasel ajal palju meedia tähelepanu saanud hoolekandereform – sotsiaalhoolekande seaduse muutmine. See on omakorda tekitanud palju vastakaid seisukohti. 40 miljoni euro paigutamine ei ole võrreldes teiste valdkondadega, nagu lastetoetused või haridus, suur raha, kuid hoolekandesektorile on see väga suur summa. Hetkel on käsil seadusemuudatuse eelnõu, mis käsitleb küll seletuskirjas kogu hoolekande osa, kuid seadusemuudatuse ettepanekus on juttu vaid väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamisest.