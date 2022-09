Eerik-Niiles Kross ⟩ Nord Streami rünnak peab saama vastulöögi

Vähemalt kahes mõttes on Nord Streami juhtum tõsisem. Esiteks, kuigi rünnak toimus väljaspool Rootsi ja Taani territooriumi, on tegemist väga suurt majanduskahju toonud rünnakuga energiataristu vastu. Taolisi stsenaariume on läbi mängitud kriisiõppustel, aga nagu on ka suurte sõdadega – enne nende toimumist on neid ikkagi vähetõenäolisteks peetud.