Olaf Mertelsmann ⟩ Ma ei tahaks olla kohtunik Ukrainas ja otsustada, mis on kollaboratsioon ja mis mitte

Senikaua kui vaenlased on sõdade käigus alasid, linnu või ka riike okupeerinud, on päevakorral olnud ka kollaboratsiooni küsimus. Räägime seega mitut tuhandet aastat hõlmavast ajaperioodist. Kuidas peaksid okupeeritud käituma? Milline on vale ja milline õige tegutsemine? Kui keegi tegi okupandiga liiga palju koostööd, peeti teda üsna ruttu oma valitseja ja isamaa reetjaks.